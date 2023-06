Nach Bielefeld-Eklat - Großes Lob für Klos: "Ein Muster an Vorbild"

Kapitän Fabian Klos ist vom Zweitligisten Arminia Bielefeld für seine scharfe Kritik nach der 0:4-Niederlage im Relegations-Hinspiel bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden ausdrücklich gelobt worden. Erneut sei der 35-Jährige „in dem, was er tat, und ganz bestimmt auch in dem, was er mit seinen Emotionen nach außen trug, ein Muster an Vorbild gewesen“, teilte die Arminia am Samstagmittag mit.