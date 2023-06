French Open: Vorjahresfinalist Ruud im Achtelfinale

Der Weltranglistenvierte überstand damit erst zum zweiten Mal in seiner Karriere die dritte Runde in Roland Garros. Nach seiner Finalniederlage gegen Rekord-Champion Rafael Nadal im Vorjahr zählt Ruud auch diesmal zum erweiterten Favoritenkreis - spielte bislang aber eine durchwachsene Sandplatz-Saison.

Gegner Zhang verpasste es durch die Niederlage, als erster Chinese in der Open Era (seit 1968) ins Achtelfinale des Sandplatz-Grand-Slams einzuziehen. Dies war ihm beim Masters in Madrid noch gelungen, als er auf dem Weg in die Runde der besten 16 unter anderem Top-Ten-Spieler Taylor Fritz ausgeschaltet hatte.

Am Freitag waren bereits die beiden Topfavoriten auf den Titel in Paris souverän ins Achtelfinale eingezogen. Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic trifft dort am Sonntag auf den ungesetzten Peruaner Juan Pablo Varillas - der Weltranglistenerste Alcaraz bekommt es mit Lorenzo Musetti (Italien/Nr. 17) zu tun. Alcaraz‘ möglicher Viertelfinalgegner Stefanos Tsitsipas, der Finalist von 2021, spielt am Sonntag gegen den Österreicher Sebastian Ofner.