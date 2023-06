Anzeige

FA Cup: Finale Manchester City gegen Manchester United LIVE im TV, Stream und Ticker Schießt Haaland City zum Titel?

Guardiola: "Werde nicht an Haaland zweifeln"

Im FA-Cup-Finale kommt es im Wembley-Stadion zum Manchester-Derby. City-Star Erling Haaland hat wettbewerbsübergreifend 52 Saisontore auf seinem Konto. Schafft er es, die Skyblues zum Titel zu schießen?

Am Samstag kommt es im Wembley-Stadion zum ersten mal zu einem FA-Cup-Finale zwischen Manchester City und Manchester United (Samstag ab 16 Uhr im LIVETICKER). Für City wäre der Titel ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Triple.

In der ablaufenden Saison trafen die beiden Teams schon zweimal aufeinander. Die Citizens gewannen ihr Heimspiel am 9. Spieltag mit 6:3. Erling Haaland schnürte einen Doppelpack.

Das Rückspiel drei Monate später am 20. Spieltag entschieden die Red Devils im Old Trafford spät mit 2:1 für sich. Am Ende der Saison wurde City Meister, während United auf dem dritten Platz landete und sich für die Champions League qualifizierte.

Guardiola: „Ich werde nicht an der Tormaschine Erling zweifeln“

Der Ex-Bielefelder Stefan Ortega wird vermutlich wieder im Tor der Citizens stehen. Als der 30 Jahre alte Torwart 2022 nach Manchester wechselte, schenkte Trainer Pep Guardiola ihm sein Vertrauen und machte ihn zum Pokal-Torwart. Ortega gelang im Pokal das, was zuletzt der FC Everton in der Saison 1965/66 schaffte. In fünf Runden kassierte er kein einziges Gegentor und trug damit einen großen Teil zum Finaleinzug bei.

Nachdem Haaland beim letzten Saisonspiel in der Premier League gegen den FC Brentford geschont wurde, kehrt er jetzt vermutlich wieder in die Startelf zurück, um den Klub ein Stück näher an das Triple zu führen. „Ich werde nicht an der Tormaschine Erling zweifeln. Er wird bereit sein, im richtigen Moment die Tore zu schießen. Er ist bereit“, sagte Guardiola auf der Pressekonferenz.

Der Spanier träumt davon, dass Triple mit den Skyblues zu holen. Über diese Möglichkeit sagte er: „Das ist eine Situation, in die kommt man selten - vielleicht ein- oder zweimal im Leben.“ Der FA-Cup-Sieg wäre außerdem der siebte in der Vereinsgeschichte von Manchester City.

Guardiola über Rassismus-Eklat: "Wir sind schlecht erzogen!"

„Wenn wir an uns glauben, ist alles möglich“

Manchester United könnte am Samstag unter Trainer Erik ten Hag den 13. FA-Cup-Sieg in der Vereinshistorie holen. „Wir wollen den Pokal gewinnen. Wir wissen, dass es schwer werden wird, weil wir im Moment wahrscheinlich gegen die beste Mannschaft der Welt spielen, aber wir haben bewiesen, dass wir sie schlagen können, also müssen wir es wieder tun. Wenn wir an uns glauben, ist alles möglich“, zitierte die britische Zeitung Daily Mail den Niederländer.

Ten Hag muss im Finale allerdings auf einige Stars verzichten. Fix sind derzeit die verletzungsbedingten Ausfälle von Lisandro Martinez, Donny van de Beek und Marcel Sabitzer. Antony könnte jedoch beim Finale sein Comeback nach einer Sprunggelenksverletzung geben.

„Es ist ein großes Spiel, das FA-Cup-Finale. Jedes Spiel zwischen United und City ist groß, aber wenn es ein Finale ist, ist es etwas Besonderes“, betonte ten Hag außerdem.

So können Sie das FA-Cup-Finale Manchester City - Manchester United LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN