Formel 1 in Barcelona: Qualifying zum Großen Preis von Spanien mit Verstappen LIVE im TV, Stream, Ticker

Mit dem Großen Preis von Spanien in Barcelona steht das siebte Rennen der Formel-1-Saison auf dem Programm. Sichert sich Weltmeister Max Verstappen erneut die Pole Position?

Favorit ist wieder einmal Max Verstappen. Der Weltmeister durfte sich mit dem Sieg im Fürstentum am vergangenen Wochenende bereits über den vierten Erfolg in der laufenden Saison freuen.

Red Bull mit großer Dominanz

Und selbst wenn der Niederländer nicht ganz oben steht, Grund zur Freude gab es bei Red Bull dennoch immer. So siegte in den anderen Rennen jeweils sein Teamkollege Sergio Pérez.

Wie lange aber hält die Red-Bull-Dominanz noch an? Wird die Siegesserie des Weltmeisterteams womöglich gebrochen?

Eine wichtige Voraussetzung dafür wäre ein erfolgreiches Qualifying. Dieses steht wie gewohnt bereits am Samstag auf dem Programm. Ab 16 Uhr kämpfen die 20 Piloten um den besten Platz in der Startaufstellung (im LIVETICKER) .

Kann Alonso um den Sieg mitfahren?

Als größter Konkurrent dürfte aktuell Fernando Alonso gelten. Der Spanier fährt in seinem Red Bull einen Podestplatz nach dem anderen ein und liegt auch in der WM-Wertung hinter den beiden Red-Bull-Piloten an Position drei.