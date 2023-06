Anzeige

Sommer-Transferfenster in Deutschland vom 1. Juli bis 1. September Dann öffnen die Transferfenster

Am 1. Juli öffnet in Deutschland das Sommer-Transferfenster. Zwei Monate lang können die Klubs ihre neuen Spieler registrieren. SPORT1 gibt einen Überblick, wie es in den europäischen Topligen abläuft.

Schon jetzt wird verhandelt, geschachert und Vollzug gemeldet – doch das Sommer-Transferfenster 2023 öffnet in Deutschland eigentlich erst am 1. Juli.

Ab diesem Zeitpunkt haben die Klubs zwei Monate Zeit, ihre Transfers offiziell zu registrieren, erst dann kann ein Spieler für seinen neuen Verein eingesetzt werden.

Deadline Day ist der 1. September, dann wird das Transferfenster wieder geschlossen.

In den meisten europäischen Topligen ist das Transferfenster exakt in diesem zweimonatigen Zeitraum geöffnet, einzig die Premier League schert aus und öffnet die Transfer-Pforten bereits am 14. Juni.

Deadline Day in Deutschland am 1. September

Unterschiedlich gehandhabt wird auch die Uhrzeit am Deadline Day: In Deutschland schließt das Transferfenster normalerweise um 18 Uhr, in anderen Ländern erst um Mitternacht.

Beachtenswert: Immer noch vereinslose Spieler können auch nach Ablauf der Transferperiode verpflichtet werden.

SPORT1 gibt einen Überblick über das Sommer-Transferfenster in den wichtigsten europäischen Ligen.