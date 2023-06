Formel E: Wehrlein meldet sich zurück im Titelkampf

Der Oberstdorfer Maximilian Günther (Maserati), von der Pole Position gestartet, schaffte es als Dritter zum zweiten Mal in dieser Saison auf das Podium. Ohne Punkte blieben der Mindener Rene Rast (McLaren) als Zwölfter und David Beckmann (Iserlohn/Andretti) auf Rang 16. Beckmann ersetzt in Indonesiens Hauptstadt den Duisburger Andre Lotterer, der sich auf seinen Einsatz bei den 24 Stunden von Le Mans am kommenden Wochenende vorbereitet.

Am Sonntag (10.00 Uhr) wird erneut in Jakarta gefahren. Danach folgen noch insgesamt fünf Saisonrennen in Portland/USA, Rom und London. In der Geschichte der Formel E, die seit 2021 den Status einer Weltmeisterschaft besitzt, hat noch kein Deutscher bis zum Ende um den Titel gekämpft. Das bislang beste Endergebnis gelang Daniel Abt 2017/18 als Fünfter der Meisterschaft.