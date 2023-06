Anzeige

Max Kruse startet furios in die WSOP 2023 Max Kruse startet furios in die WSOP 2023

Max Kruse verpasste den deutschen Meistertitel im Poker knapp © Kings Casino

Robin Scherr

Der vierte Spieltag der World Series of Poker hatte einiges zu bieten. Am Freitag wurden zwei weitere Bracelets ausgespielt, das Who is Who der Pokerwelt traf sich bei der Heads-Up Championship und beim Mystery Millions kommen die Veranstalter langsam an die Kapazitätsgrenze.

Habegger schrammt am zweiten Bracelet für die Schweiz vorbei

Zwei Bracelets wurden am Freitag im Rahmen der WSOP ausgespielt. Nachdem Alexandre Vuilleumier tags zuvor das $25k Six Handed gewonnen hatte, war Fernando Habegger, besser bekannt als „JNandez“, drauf und dran, direkt das nächste Bracelet für die Schweiz nachzulegen.

Beim $5.000 Mixed NLHE/PLO (Event #6) sorgten 568 Entries für einen Preispool in Höhe von $2.612.800, der auf 86 Plätze verteilt wurde. Habegger hatte den ersten Spieltag als Führender abgeschlossen, verwies am Final Table unter anderem Kristen Foxen (7./$69.683) und Christian Harder (5./$124.266) auf die Plätze. In einem spannenden Heads-up musste sich der GGPoker Ambassador dann aber Michael Moncek ($534.499) geschlagen geben und kassierte als Runner-up $330.344 Preisgeld.

Michael Moncek

Zweites Bracelet für Eveslage

Das zweite Bracelet des Tages ging an Chad Eveslage. Der langjährige Profispieler hatte vor einem Jahr in der ersten Woche der WSOP das $25K High Roller gewonnen, diesmal schlug er beim $1.500 Dealers Choice Six Handed (Event #5) zu. Insgesamt wurden bei diesem Turnier $608.760 an Preisgeldern ausgespielt, davon gingen $131.879 an Eveslage, der sich Heads-up gegen Andrew Kelsall ($81.509) durchsetzen konnte.

Chad Eveslage

Polk und Kornuth erreichen Runde 3 der Heads-Up Championship

Einen Starauflauf gab es gestern bei der mit Spannung erwarteten $25.000 Heads-Up No-Limit Hold‘em Championship. Zu Beginn der ersten Runde waren alle verfügbaren 64 Plätze vergeben, und es kam direkt zum Duell zwischen dem 76-jährigen John Smith, der dieses Event 2016 und 2017 jeweils auf Platz zwei beendete, und den zehnfachen Bracelet-Gewinner Phil Ivey. Smith gewann dieses Match, musste sich in Runde zwei aber Chris Brewer geschlagen geben.

Phil Ivey

Aus deutscher Sicht waren mit Bernd Gleissner und Dominik Nitsche zwei Spieler am Start, die wie auch Erik Seidel, Justin Bonomo, Shaun Deeb, Dan Smith und Espen Jorstad in Runde 1 die Segel streichen mussten. GGPoker Ambassador Daniel Negreanu besiegte zum Auftakt WPT Champion Bin Weng, kam in Runde 2 aber nicht an Roberto Perez vorbei. Koray Aldemir verpasste um fünf Minuten die Live-Registrierung, da es Probleme mit dem Online-Service gab. Dazu ist das Turnier auf 64 Spieler beschränkt. Auf seinem Instagram-Kanal @kooraay90 zeigte sich der Main Event Champion massiv enttäuscht.

Die bekanntesten Spieler unter den letzten 16 Spielern sind Doug Polk und Chance Kornuth, die beide schon drei WSOP Barcelets gewonnen haben. Übertrumpft werden sie in dieser Kategorie aber von Anthony Zinno, der bereits Bracelet Nummer fünf jagt.

Das Achtelfinale im Überblick:

Match 1: Daemon Richardson (USA) gegen Eric Wasserson (USA)

Match 2: Sean Winter (USA) gegen Kevin Rabichow (USA)

Match 3: Chanracy Khun (Kanada) gegen Gabor Szabo (Ungarn)

Match 4: Landon Tice (USA) gegen Chance Kornuth (USA)

Match 5: Joshua Heinzl (USA) gegen Anthony Zinno (USA)

Match 6: Chris Brewer (USA) gegen Tyler Gaston (USA)

Match 7: Doug Polk (USA) gegen Reiji Kono (Japan)

Match 8: Isaac Kempton (USA) gegen Roberto Perez (USA)

Weiter geht es heute mit zwei Runden, die für 12 Uhr (21 Uhr MEZ) und 17 Uhr (2 Uhr MEZ) angesetzt sind. Der Einzug ins Viertelfinale bringt $76.648 Preisgeld, die Halbfinalisten haben $192.513 sicher. Im Finale am Montag geht es dann um $507.020 Siegprämie, der Zweitplatzierte bekommt $313.362 ausbezahlt.

Überragende Zahlen beim Mystery Millions, Kruse startet furios

Im Jahr 2022 sorgte das $1.000 Million Dollar Bounty mit den Mystery Bounties für ordentlich Schlagzeilen bei der WSOP, in diesem Jahr wurde das Event dann auch direkt in das $1.000 Mystery Millions (Event #3) umbenannt. Spannend war die Frage, ob die 14.112 Entries aus dem Vorjahr geknackt werden. Nach den ersten zwei Flights sah es mit 4.980 nicht danach aus, schließlich waren es 2022 zu diesem Zeitpunkt bereits 7.534.

Der gestrige Flight 1C änderte die Vorzeichen mit allein 5.147 Entries aber deutlich. Somit fehlen noch 3.985 weitere Entries, die am ersten Samstag der diesjährigen WSOP höchstwahrscheinlich keine große Hürde darstellen werden.