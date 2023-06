French Open: Ein Vorgeschmack auf die Zukunft des Tennis?

Die Russin Mirra Andreeva ist 16 Jahre alt und gibt in Roland Garros ihr Grand-Slam-Debüt. Ihr gehört die Zukunft, sagen die Experten. Nun setzt sie sich bereits große Ziele.

Ihr Name wird schon in einem Atemzug mit den ganz Großen genannt - Serena Williams und Martina Hingis. Sie selbst träumt von Rekorden: 25 Grand-Slam-Titeln oder mehr.

Doch eine Diva, die will Mirra Andreeva, die nächste Teenage-Sensation im Frauentennis, nicht werden. „Ich bin sicher: Wenn ich so bleibe wie ich bin, werde ich auf dem Boden bleiben“, sagte die Russin in Paris.