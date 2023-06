Trinchieri verlässt die Bayern: „Ein großartiger Ritt“

Nach dem bitteren Aus im Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga (BBL) hat Trainer Andrea Trinchieri seinen Abschied vom FC Bayern verkündet. „Es ist vorbei, es war ein großartiger Ritt. Ich bereue nichts und die Leute können jetzt das Label für diese drei Jahre benennen“, sagte der Italiener am späten Freitagabend.

Vorausgegangen war das 102:104 (92:92, 43:46) der Münchner nach Verlängerung bei ratiopharm Ulm, es war die dritte Niederlage im dritten Spiel der Best-of-five-Serie. Der Vizemeister scheiterte mit 0:3 am Siebten der Hauptrunde.

Trinchieri hatte das Team 2020 übernommen und auch Erfolge gefeiert: 2021 und in diesem Jahr gewann München den BBL-Pokal, 2021 und 2022 zog der Klub als erster deutscher Vertreter in die Play-offs der EuroLeague ein. Der Meistertitel, den er mit Brose Bamberg dreimal gewonnen hatte, war Trinchieri mit München aber nicht mehr vergönnt: 2021 und 2022 scheiterte er mit seinem Team jeweils im Finale an Alba Berlin.