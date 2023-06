Flick über U17: „Fantastischer, toller Erfolg“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundestrainer Hansi Flick und Co. haben die U17-Junioren nach dem EM-Triumph in den höchsten Tönen gelobt.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundestrainer Hansi Flick und Co. haben die U17-Junioren nach dem Triumph bei der EM in Ungarn in den höchsten Tönen gelobt. „Wir sind sehr stolz auf unsere Europameister, die uns alle vom ersten Turnierspiel an mit schnellem, offensivem Fußball, mit viel Spielfreude und einem ganz besonderen Zusammenhalt in der Mannschaft begeistert haben“, sagte Neuendorf.