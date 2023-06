Handball: Barcelona kommt zum Jubiläum nach Hannover

Im Rahmen einer Feier zum 100-jährigen Vereinsjubiläum wird am 20. August der spanische Rekordmeister FC Barcelona in der ZAG Arena zu Gast sein.

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf bietet seinen Fans in der Vorbereitung für die neue Spielzeit ein ganz besonderes Testspiel. Im Rahmen einer Feier zum 100-jährigen Vereinsjubiläum wird am 20. August der spanische Rekordmeister FC Barcelona in der ZAG Arena zu Gast sein. Das teilten die Niedersachsen am Freitag mit.