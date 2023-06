Verstappen huldigt Alonso und Cruyff

Formel-1-Altstar Fernando Alonso besitzt nach Ansicht des Weltmeisters Max Verstappen eine Gabe im Rennwagen, die beide verbinde. "Ich denke, dass zusätzliche Kapazitäten auch in der Formel 1 ein großer Vorteil sind. So etwas kann man nicht trainieren", sagte der Red-Bull-Star im Times-Interview.

Bei dem zweimaligen Weltmeister Alonso (41), derzeit WM-Dritter hinter Verstappen und seinem Teamkollegen Sergio Perez, erkenne er diese "an der Art und Weise, wie er im Auto agiert, wie er kleine Dinge wahrnimmt, wie er diese zusätzliche Kapazität zeigt - er fährt immer noch am Limit, aber er denkt auch an andere Dinge."