"Respektlos": Pariser Publikum sorgt für Unmut bei Djokovic

Novak Djokovic hatte Redebedarf: Nach seinem Achtelfinaleinzug bei den French Open beschwerte sich der Grand-Slam-Rekordchampion in deutlichen Worten über das Publikum in Paris. Die Fans seien "respektlos", sagte der Serbe, der die Zuschauer auf dem Court Philippe Chatrier mit einer sarkastischen Runde Applaus bedacht hatte, während diese ihn wegen einer Behandlungspause auspfiffen.

"Ich liebe euch. Danke, Leute!", sagte Fritz sarkastisch, während die Fans sein On-Court-Interview im Anschluss an die Partie mit ihren ohrenbetäubenden Pfiffen und Buhrufen beinahe unmöglich machten. "Das Publikum war einfach so großartig, das hat mich angetrieben. Sie haben mich so sehr angefeuert, dass ich unbedingt gewinnen wollte", spottete Fritz, der zuvor immer wieder den Zeigefinger an die Lippen gelegt hatte.