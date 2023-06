3x3-WM: Basketball-Frauen erreichen K.o.-Runde

Die deutschen Basketball-Frauen haben bei der 3x3-WM in Wien die K.o.-Runde erreicht. Einem ungefährdeten 18:11 gegen Polen ließ die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Freitag ein überraschendes 21:19 gegen Australien folgen, es war die erste Niederlage für die „Gangurrus“ nach zuvor 15 wettbewerbsübergreifenden Siegen in Serie.

"Wir haben den Zweier der Australierinnen gut verteidigt und sind trotz eigener Foulprobleme aggressiv geblieben. Den am Ende offenen Schlagabtausch haben wir sehr clever zu Ende gespielt und waren dazu defensiv diszipliniert", sagte 3×3-Disziplintrainer Samir Suliman: "Das gewonnene Selbstvertrauen müssen wir jetzt in die K.o.-Spiele transportieren."

Für die deutschen Frauen steht nun zunächst am Samstag das Achtelfinale gegen Tschechien (13.25 Uhr) an, in einem möglichen Viertelfinale würde am Samstagabend China warten. Die deutschen Männer hatten als Gruppenletzter bereits am Donnerstag den Einzug in die K.o.-Runde verpasst.