Relegations-Schande! Arminia-Bielefeld-Fans gehen auf eigenes Team los

Mega-Eskalation in der Relegation zur 2. Bundesliga !

Das Duell zwischen Noch-Zweitligist Arminia Bielefeld und SV Wehen-Wiesbaden wurde beim Stand von 0:4 in der 84. Minute von Schiedsrichter Benjamin Brand unterbrochen, weil wiederholt Feuerwerkskörper aus dem Bielefelder Auswärtsblock aufs Feld geworfen wurden und die Fans ihr eigenes Team ins Visier nahmen.

Klos: „Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen“

„Es ist unfassbar schwer. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Das ist das Wichtigste. Die Fans reagieren auf das, was dieses sogenannte Team heute auf den Platz gebracht hat“, sagte Bielefelds Fabian Klos im Interview mit Sky und rang dabei sichtlich mit den Tränen.

Die sportliche Situation ging ihm extrem nahe. „Ich kann leider nicht sagen, was ich denke, weil wir noch ein Spiel haben. Aber die Mannschaft, die sich so genannt hat heute - das ist keine Mannschaft“, schimpfte er: „Mein Sohn ist heute ein Jahr alt geworden - das habe ich für das hier verpasst. Die Fans mussten die letzten zwei Jahre viel ertragen. Jetzt ist am Dienstag noch ein Spiel - und danach muss wirklich alles hinterfragt werden! Aber alles!“