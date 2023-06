Golf: Kieffer zur Halbzeit in Hamburg vorn

Kieffer liegt nach der zweiten Runde in Führung © AFP/SID/ROSLAN RAHMAN

Der Düsseldorfer Golfprofi Maximilian Kieffer geht beim DP-World-Tour-Turnier in Hamburg als Führender ins Wochenende. Der 32-Jährige spielte am Freitag auf dem Par-73-Kurs eine 71 und hielt mit nun 140 Schlägen die Spitzenposition. Zum Auftakt am Donnerstag war Kieffer vier Schläge unter Platzstandard geblieben.