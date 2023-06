Vertrag bis 2026: Götze verlängert vorzeitig in Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann langfristig auf die Dienste von Mittelfeld-Star Mario Götze bauen. Der Weltmeister von 2014 verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis Juni 2026, das gab der Klub am Freitag bekannt, einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Ursprünglich war Götzes Vertrag bis Sommer 2025 gültig.

"Vom ersten Tag an fühle ich mich bei Eintracht Frankfurt sehr wohl", sagte Götze, der im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven zur Eintracht gekommen war: "Ich sehe mich auch in Zukunft hier und will mit meiner vorzeitigen Vertragsverlängerung für Klarheit sorgen. Ich bin vom großen Potential der Eintracht nach wie vor fest überzeugt."