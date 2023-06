Götze-Zukunft geklärt! So geht es mit dem Star von Eintracht Frankfurt weiter

Entscheidung gefallen bei Mario Götze! Der WM-Held von 2014 und Eintracht Frankfurt vermelden, wie es in der Zukunft mit ihm weitergeht.

„Vom ersten Tag an fühle ich mich bei Eintracht Frankfurt sehr wohl. Ich habe den Verein und die Stadt ins Herz geschlossen. Ich sehe mich auch in Zukunft hier und will mit meiner vorzeitigen Vertragsverlängerung für Klarheit sorgen“, erklärte Götze: „Ich bin vom großen Potential der Eintracht nach wie vor fest überzeugt. Der Klub hat einen klaren Plan und ich identifiziere mich mit den Zielen.“