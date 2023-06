"Ein echter Hingucker!" Dieses BVB-Juwel begeistert bei der U17-EM

Anzeige

Paris Brunner (rechts) feiert mit Teamkollege Taylan Bulut (links) © IMAGO/Eibner

Marie Schulte-Bockum

Seit dem Karriereende von Miroslav Klose hat die deutsche Nationalmannschaft ein Stürmerproblem. Hoffnung macht nun ein junger Dortmunder, der bei der U17-EM groß aufspielt.

Ein kalter Kopenhagen-Abend. Spieltag in der UEFA Youth League, Fußball unter Flutlicht. Dortmunds U19 schlägt den FC Kopenhagen 1:0, Matchwinner Paris Brunner darf hinterher ein Interview geben.

„Ich hab‘ mir überlegt, wenn ich treffe, dann zieh‘ ich das Trikot aus. Und dann hab‘ ich getroffen und zieh datt Trikot aus“, sagt Brunner - und strahlt dabei sein breites Zahnpasta-Lächeln in die Kamera der Ruhr Nachrichten.

Paris Brunner macht nach seinem Tor gegen Kopenhagen den Messi-Jubel

Sein Bogenlampen-Kopfballtor in der 87. Minute, welches die BVB-Buben in die K.o.-Runde katapultierte, hatte Brunner genau so gewollt: „Hab‘ gesehen, dass da in der Flankenecke frei ist und eingenickt und fertig.“

Paris Brunner: Beim BVB Mittelstürmer, bei der U17-EM Linksaußen

Echte Mittelstürmer brauchen eben kaum Worte, siehe Erling Haaland. Echte Mittelstürmer brauchen nur Tore.

Für Dortmunds Nachwuchs netzte Brunner diese Saison in 31 Spielen 24-mal ein. Allein in der B-Junioren-Bundesliga-West glückten ihm im Herbst 16 Treffer in sechs Spielen - danach rückte Brunner, der seit Februar 17 ist, permanent in Dortmunds U19 auf.

Auch in der Nationalmannschaft ist Brunner der Knipser vom Dienst. Doch spielt der athletisch gebaute 1,86-Mann beim BVB meist in der Sturmspitze, kommt er im Deutschland-Dress öfter als Linksaußen daher.

Paris Brunner jubelt nach seinem Tor gegen Polen bei der U-17-EM in Ungarn

Auch auf dem linken Flügel konnte Brunner bei der U17-EM in Ungarn maßgeblich zum Final-Einzug beitragen. Vier Turniertore und eine Vorlage stehen bislang zu Buche: am Freitag wartet Frankreich im Endspiel in Budapest (U17-EM, Finale ab 20 Uhr im LIVETICKER).

Scout lobt BVB-Juwel Brunner: „Ein echter Hingucker“

Jasmine Baba arbeitet als Scout für mehrere Europa-League- und Champions-League-Klubs und beobachtet das BVB-Juwel schon seit geraumer Zeit. Sie erklärt im Gespräch mit SPORT1, warum Brunner auf den Flügeln genauso wertvoll ist wie im Sturmzentrum.

„Er legt viele Chancen auf, weil er im Eins-gegen-Eins auf den Flügeln sehr dominant ist. Er hat die Schnelligkeit und Technik, um auch mit Ball in tiefe Räume einzudringen. Dies hat ihn in den letzten Monaten zu einem echten Hingucker gemacht“, analysiert die Talentspäherin, die sich im Sommer einer großen Berateragentur anschließen wird.

Ein Jugend-Fußballer mit Mittelstürmer-Statur und -Quote, der trotzdem filigran genug ist, um auch aus der Tiefe zu kommen und Tore aufzulegen: Dieser Spieler-Typus ist selten.

U17-EM als Sprungbrett? Das klappte schon bei Götze

Im Profi-Fußball besitzt Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani ähnliche Qualitäten, wobei er diese natürlich längst auf höchstem Niveau hinterlegt hat. Auch Mathys Tel vom FC Bayern, gerade mal zehn Monate älter als Brunner, vereint diese Kopfballstärke, Strafraumdominanz und Technik.

Doch das ist alles Zukunftsmusik. Im Hier und Jetzt befindet sich Brunner in Ungarn. Am Freitag steigt das EM-Endspiel gegen Frankreich.