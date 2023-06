Gladbach trennt sich von Trainer Farke

Farke erreichte nur Rang zehn in der Bundesliga © FIRO/SID

Trainer Daniel Farke und Borussia Mönchengladbach gehen nach nur einem Jahr getrennte Wege. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Freitag nach der angekündigten Analyse der Saison, ohne einen Nachfolger zu benennen. Unter Farke hatte Gladbach mit 43 Punkten und Rang zehn die schwächste Spielzeit seit zwölf Jahren abgeliefert. Farkes Vertrag lief noch bis 2025.

Die Borussia geht somit im dritten Jahr in Folge mit einem neuen Trainer in eine neue Saison. Vor einem Jahr hatte Adi Hütter ebenfalls nach dem letzten Spieltag seinen Abschied verkündet. Als Kandidat für Farkes Nachfolge gilt vor allem Ex-Profi Eugen Polanski (37), der Gladbachs U23 zuletzt in der Regionalliga auf Rang drei geführt hatte. Zudem wird der ehemalige Leverkusen-Coach Gerardo Seoane gehandelt.