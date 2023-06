French Open: Sabalenka souverän - Pegula raus

Auch ihr Drittrunden-Match gegen Kamilla Rachimowa aus Russland gewann die Belarussin souverän mit 6:2, 6:2 und zog erstmals in Roland Garros ins Achtelfinale ein. Die an Position drei gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula schied derweil überraschend aus.

"Es hilft, einen Grand-Slam-Sieg in der Tasche zu haben - das gibt einem so viel Selbstvertrauen", sagte Sabalenka, die weiter ihren zweiten großen Titel anpeilt. Die Australian-Open-Siegerin gilt als eine der größten Herausforderinnen von Topfavoritin Iga Swiatek aus Polen, die erst am Samstag gegen Wang Xinyu aus China in der dritten Runde aufschlägt.