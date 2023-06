Exakt ein Jahr nach seiner Verletzung: Alexander Zverev schlägt bei French Open wieder in der Night Session auf

Nächste Spätschicht für Alexander Zverev am brisanten Jahrestag: Wie schon bei seinem Zweitrundensieg bei den French Open wird der Tennis-Olympiasieger auch am Samstag die Night Session auf dem Court Philippe Chatrier bestreiten (nicht vor 20.15 Uhr).

Exakt ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung an gleicher Stelle trifft Zverev im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale auf den an Position zwölf gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Zverev bei French Open nervös

Zverev hatte sich am Donnerstag überzeugend in drei Sätzen gegen den Slowaken Alex Molcan durchgesetzt, dabei aber dennoch einen emotionalen Abend erlebt.

Erstmals stand er wieder auf dem größten Court in Roland Garros - dem Ort, an dem er sich im Halbfinale am 3. Juni 2022 schwer am Knöchel verletzt hatte, was ihn zu einer siebenmonatigen Pause zwang.