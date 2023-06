Biathlon: Panikattacken! Biathlon-Star macht emotionalen Tiefpunkt öffentlich

Lisa Vitozzi ist in der vergangenen Saison in die Biathlon-Weltspitze zurückgekehrt und war eine der erfolgreichsten Athletinnen. Nun macht sie öffentlich, dass sie sich aus einem tiefen Loch herausarbeiten musste- inklusive Panikattacken.

Die Italienerin räumte im Biathlon-Weltcup mächtig ab. Am Ende stand sogar Rang drei im Gesamtweltcup zu Buche. Dazu gab es vier Medaillen bei der WM, inklusive Gold in der Damenstaffel.

Dabei befand sie sich vor der Saison in einer tiefen Krise. Das beichtet die 28-Jährige in einem emotionalen Brief, den sie im italienischen Sportler-Blog The Owl Post veröffentlicht hat.