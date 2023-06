Nächster Neuzugang: Union angelt sich Schalke-Star Alex Král

Nach der festen Verpflichtung von Innenverteidiger Diogo Leite hat der zukünftige Champions-League-Teilnehmer den nächsten Deal eingetütet. Union sichert sich Alex Král für eine Saison auf Leihbasis. Entsprechende SPORT1 -Informationen bestätigte der Klub am Freitag.

Der Tscheche war vor der Saison 2022/23 per Leihe von Spartak Moskau zum FC Schalke 04 gewechselt und steuerte in 29 Bundesligaspielen einen Assist bei. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga endete seine Leihe auf Schalke, nun verlässt er seinen Stammverein Spartak Moskau erneut.