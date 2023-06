Splinter wünscht sich "Kick-off" für das Thema Inklusion

Fußball-Trainerin Sarah Splinter wünscht sich von den Special Olympics in Berlin einen Schub für das Thema Inklusion. "Ich erhoffe mir, dass das eher ein Kick-off ist und die Bevölkerung und die Politik merken, wie wichtig es ist und die vorhandenen Strukturen dann auch genutzt werden", sagte die 36-Jährige am Freitag am Rande des Events "Bild 100 Sport".

Bei den Special Olympics treten in Berlin ca. 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern in 26 Sportarten gegeneinander an. Die Veranstalter erwarten etwa 300.000 Besucherinnen und Besucher bei den Wettkämpfen in der Hauptstadt.