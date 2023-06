Routinier verlässt Schalke nach nur einem Jahr

Besonders imponierte dem Abwehrspieler auf Schalke die Unterstützung der Anhänger. Sowohl die Atmosphäre in der Veltins-Arena als auch bei den Gastspielen werde er „sicherlich“ vermissen. Obwohl er nur eine Saison das königsblaue Trikot trug, identifiziert er sich auch noch in der Zukunft mit dem Verein. Denn mit den Worten „Einmal Schalker, immer Schalker“ schloss er sein Statement ab.

Doch überzeugen konnte der Abwehrspieler nicht immer vollends. Im spannenden Saisonendspurt, der letztlich im Abstieg mündete, verzichtete Trainer Thomas Reis sogar auf Yoshida und setzte beispielweise am letzten Spieltag in Leipzig in der Innenverteidigung auf Marcin Kaminski und Sepp van den Berg in der Startaufstellung.