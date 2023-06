Basketball: Würzburg holt Bess aus Göttingen

Die Baskets Würzburg haben den US-Amerikaner Javon Bess (27) als zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball Bundesliga (BBL) verpflichtet. Der Flügelspieler wechselt vom Ligakonkurrenten BG Göttingen zu den Unterfranken und hat bis 2025 unterschrieben.

In Göttingen kam Bess in insgesamt 35 Einsätzen (Hauptrunde und Play-offs) auf einen Schnitt von 9,3 Punkten und 3,5 Rebounds. „Unserer Meinung nach war er in dieser Saison einer der besten Verteidiger der BBL. Er kann jeden Gegenspieler von der Eins bis zur Vier verteidigen und wird bei uns vor allem auf den beiden Flügelpositionen spielen“, sagte Kresimir Loncar, Manager Sport der Würzburg Baskets. Zuvor hatte der Klub Maximilian Ugrai zurückgeholt.