Stanley-Cup: Premiere für Panthers oder Golden Knights?

Erstmals seit vier Jahren wird wieder ein neuer Name in den altehrwürdigen Stanley Cup graviert, so viel steht fest. Wenn ab Samstag die Vegas Golden Knights und die Florida Panthers um die 90 Zentimeter große, 20 Kilogramm schwere und 60 Jahre alte Silbertrophäe spielen, geht es für beide Teams um den ersten Titel in der Eishockey-Profiliga NHL.