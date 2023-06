Schweizer holt High Roller Bracelet

Anzeige

Alexandre Vuilleumier © PokerGO

Robin Scherr

Das erste High-Roller-Turnier der World Series of Poker 2023 ist entschieden und das Bracelet geht an einen Pokerspieler aus der Schweiz, dessen Pokerkarriere noch ganz am Anfang steht. Versüßt wurde Alexandre Vuilleumier der Triumph mit einer Prämie in Höhe von $1.215.864.

Vuilleumier erlebt nach eigener Aussage das beste Jahr seiner Karriere. Seine ersten Turnierergebnisse fuhr der mittlerweile 40-Jährige bereits 2018 ein, er selbst gibt aber an, sich erst seit Januar 2022 wirklich auf Turnierpoker zu konzentrieren. Die Ergebnisse können sich seitdem sehen lassen. Im Sommer 2022 gab es bei der WSOP zwar nur fünf kleinere Cashes, dafür belegte er bei einem Turnier der Wynn Summer Classics Platz zwei für $160.000 Preisgeld. Im Oktober folgte dann Platz drei für $334.784 beim Main Event der EPT London, und das Jahr 2023 starte mit einem Turniersieg beim PCA auf den Bahamas, der $237.700 wert war.

Den Gewinn des Bracelet bezeichnet Vuilleumier, der als Schachspieler den Titel Internationaler Meister erreicht hat, aber als „das Größte, was man in seiner Pokerkarriere erreichen kann. Die World Series ist einfach fantastisch.“

Beim hochkarätig besetzten $25.000 High Roller Six Handed hatte der in England lebende Schweizer den dritten und letzten Spieltag als Vierter von neun Spielern in Angriff genommen. Durch den Bustout von Elior Sion auf Platz acht festigte er seine Position in der Spitzengruppe. Zu fünft kam es dann zu einer ganz entscheidenden Hand gegen Sean Winter, der zu diesem Zeitpunkt knapp in Führung lag.

Wichtige Hand gegen Sean Winter

Bei Blinds 100K/200K/200K verteidigte Vuilleumier seinen Big Blind gegen ein Button-Raise von Winter mit K♣Q♦ und check-callte auf K♦8♠6♣ weitere 725.000 Chips. Nach der 5♦am Turn checkten beide Spieler. Der Schweizer baute seine Hand am River durch die Q♣ auf Top Twopair aus, spielte daraufhin 1.790.000 Chips an, was Winter mit dem All-in beantwortete. Nach etwas Bedenkzeit callte Vuilleumier für 5.350.000 und verdoppelte gegen Q♥9♣ auf knapp 17 Millionen Chips, während Winter auf knapp 2 Big Blinds zurückfiel.

Winter gab sich längst nicht geschlagen, verdoppelte in der Folge dreimal, sodass er noch zwei Preissprünge schaffte. Chance Kornuth nahm Ren Li ($259.220) auf Platz fünf vom Tisch, Winter selbst schnappte sich die restlichen Chips vom ehemaligen Chipleader Axel Hallay ($363.326). Schließlich musste er sich aber erneut Vuilleumier geschlagen geben und kassierte als Dritter $518.106 Preisgeld.

Heads-up führte Vuilleumier mit 19,8 zu 11,3 Millionen gegen den dreifachen Bracelet-Gewinner Kornuth. Er baute seinen Stack schnell auf 28,2 Millionen aus und machte schließlich nach Preflop-All-in mit A♦Q♠ gegen K♠3♣ auf J♦T♣8♦9♥J♠ mit einer Straight den Gewinn seines ersten Bracelets samt $1.215.864 Prämie perfekt. Kornuth bekam als Runner-Up $751.463 ausbezahlt. Bester Deutscher wurde Koray Aldemir, Main Event Champion von 2021, auf Rang 26 für $43.750.

Koray Aldemir

Das Ergebnis:

Entries: 207

Preispool: $4.864.500

1. Alexandre Vuilleumier (Schweiz), $1.215.864

2. Chance Kornuth (USA), $751.463

3. Sean Winter (USA), $518.463

4. Axel Hallay (Frankreich), $363.326

5. Ren Li (China), $259.220