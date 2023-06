Formel 1: Sein Hoch sorgt auch für Getuschel über Vettel

Eins musste der spanische Ferrari-Fahrer Carlos Sainz schon vorab wissen: Er wird nicht der Grund sein für das Verkehrschaos, das beim Großen Preis von Spanien auf der Rennstrecke in Granollers am Wochenende erwartet wird.

Das ist die Farbe von Aston Martin und damit auch die von Fernando-Alonso-T-Shirts. Sainz wird im Schatten stehen des Superstars, der in Spanien verehrt wird wie einst Michael Schumacher in Deutschland. Das war selbst so, als der schon 41 Jahre alte Methusalem unter den Formel-1-Fahrern mit weniger guten Autos wie McLaren oder Alpine keine Chance auf Podiumsplatzierungen hatte.

Fernando Alonso bestätigt Experten-Prognose

In Monaco am vergangenen Sonntag wäre mit etwas glücklicherer Reifenwahl sogar sein 33. Karrieresieg möglich gewesen. Trotzdem war er happy mit seinem zweiten Platz und grummelte nicht herum. Denn er ist es gewohnt, dass oft ein anderer Rennstall ein überlegenes Auto hat, das ihm immer wieder im Wege steht.

Red Bull kostete Alonso mehrere mögliche Titel

Hinter vorgehaltener Hand kommt Vettel nicht gut weg

Ein Ende der neuen Erfolgswelle für den ewigen Alonso ist dabei noch nicht in Sicht. „Ich fühle mich in Hochform und lasse die Dinge erst mal auf mich zukommen“, sagt er. An Rücktritt denke er noch lange nicht, lieber an den nächsten Sieg. „Ein Erfolg beim Heimrennen wäre natürlich speziell,“ betont Alonso. „Max und Red Bull sind Favorit. Aber unmöglich ist es nicht.“