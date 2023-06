DAZN produziert Doku über Wolfsburgs Fußballerinnen

Der Streaming-Sender DAZN produziert in seinem Bestreben um mehr Sichtbarkeit für Frauensport eine Dokumentation über die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Der rund 60-minütige Film „Wölfinnen – Die Jagd nach dem Triple“ soll exklusive Einblicke geben in die Saison der Pokalsiegerinnen.

Ab dem 17. Juli ist die Doku über die DAZN-App sowie kostenlos über den linearen Frauensportsender DAZN RISE verfügbar. Der VfL musste in dieser Spielzeit in der Meisterschaft dem FC Bayern den Vortritt lassen, kämpft am Samstag (16.00 Uhr) aber noch gegen den FC Barcelona um den dritten Triumph in der Champions League.