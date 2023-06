Deutsche Volleyballerinnen kassieren erste Niederlage in der Nations League

In der für die Olympischen Spiele so wichtigen Nations League kassieren die deutschen Volleyballerinnen unter Bundestrainer Vital Heynen ihre erste Niederlage.

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League ihre erste Niederlage kassiert. Nach zwei Siegen zum Auftakt verlor das Team von Bundestrainer Vital Heynen gegen China 0:3 (19:25, 20:25, 22:25). Zuvor hatte die deutsche Mannschaft in Nagoya/Japan gegen die Niederlande (3:1) und Kroatien (3:0) gewonnen.

Das DVV-Team trifft zum Abschluss der ersten von insgesamt drei Wochen noch auf Bulgarien. In der Volleyball Nations League (VNL) geht es für Deutschland mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris um wichtige Punkte für die Weltrangliste.

Nations League wichtig für Olympia

Pro Geschlecht treten in der VNL 16 Mannschaften an. In der ersten Phase absolvieren die Teams jeweils zwölf Spiele, die besten acht Nationen qualifizieren sich für das Viertelfinale. In der vergangenen Saison hatten die DVV-Frauen den zehnten Platz belegt.