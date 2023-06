Wolfsburg: Europa-Comeback ist nächste Saison das Ziel

Wolfsburg hatte am letzten Spieltag noch die Chance, sich für den Europacup zu qualifizieren. Doch statt an Bayer Leverkusen vorbeizuziehen und sich einen Platz in der Europa League oder Conference League zu sichern, fielen die Niedersachsen hinter Eintracht Frankfurt auf den achten Platz zurück und stehen dadurch mit leeren Händen da. In der Saison 2021/2022 hatten die Wölfe noch Champions League gespielt.