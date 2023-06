Rode selbstbewusst vor Finale: "Vor niemandem verstecken"

Sebastian Rode geht mit Frankfurt angesichts der vielen Erfolgserlebnisse in K.o.-Spielen in der Vergangenheit mit Selbstvertrauen ins Pokalfinale.

Kapitän Sebastian Rode geht mit Eintracht Frankfurt angesichts der zahlreichen Erfolgserlebnisse in K.o.-Spielen in der jüngeren Vergangenheit voller Selbstvertrauen ins Pokalfinale. Es gelte, "unser Spiel zu zeigen, voll dagegen zu halten", sagte der 32-Jährige bei Hit Radio FFH: "Und gerade in den wichtigen Spielen sind wir immer voll da und können unsere Leistung auch abrufen. Und da brauchen wir uns dann auch vor niemandem verstecken."