Anzeige

NBA: Denver Nuggets - Miami Heat - die Finalserie mit Spielplan und TV-Übertragung Underdog Miami fordert die Nuggets

Irre Szene mit Mbappé! SO riesig ist das neue NBA-Phänomen

SPORT1

In der NBA steht die Finalserie an. Und größer könnte der Unterschied der beiden Finalisten kaum sein. Während die Denver Nuggets als bestes Team des Westens in die Playoff starteten, sind die Miami Heat nur die Nummer acht im Osten gewesen.

Endlich beginnt die Phase, auf die alle NBA-Fans hinfiebern!

In der besten Basketball-Liga der Welt steht ab dem 1. Juni die Finalrunde auf dem Programm. In maximal sieben Spielen wird im Duell zwischen den Denver Nuggets und Miami Heat zum 77. Mal der NBA-Champion gesucht.

Anzeige

Vor allem für die Heat ist diese Finalrunde etwas Besonderes. Der dreimalige Titelträger hat sich als Nummer acht des Ostens erst über das Playin-Turnier in die Postseason gespielt. Erst zum zweiten Mal überhaupt steht eine Franchise in der Finalrunde, die in der Regular Season so tief platziert war.

In der Saison 1999 standen sich die San Antonio Spurs, die Nummer eins des Westens, und die New York Knicks, Rang acht im Osten, gegenüber. Damals war es eine sehr einseitige Geschichte. Die favorisierten Spurs überrollten das Team aus dem Big Apple mit 4:0 in der Serie und sicherten sich so den ersten Titel der Franchisegeschichte.

Aber auch für die Nuggets ist dieses Finale ein Highlight. Nie zuvor hatte man die Finalserie erreicht, spätestens in den Conference Finals war bislang immer Schluss. Es wäre der endgültige Ritterschlag für Nikola Jokic, der 2021 und 2022 den MVP-Titel holte. Der erste Titel für die Nuggets würde den Serben endgültig zu einer Legende in Denver machen.

Spielplan der NBA Finals 2023

Spiel 1: Denver Nuggets - Miami Heat (Freitag, 2. Juni ab 2.30 Uhr)

Denver Nuggets - Miami Heat (Freitag, 2. Juni ab 2.30 Uhr) Spiel 2: Denver Nuggets - Miami Heat (Montag, 5. Juni ab 2.00 Uhr)

Denver Nuggets - Miami Heat (Montag, 5. Juni ab 2.00 Uhr) Spiel 3: Miami Heat - Denver Nuggets (Donnerstag, 8. Juni ab 2.30 Uhr)

Miami Heat - Denver Nuggets (Donnerstag, 8. Juni ab 2.30 Uhr) Spiel 4: Miami Heat - Denver Nuggets (Samstag, 10. Juni ab 2.30 Uhr)

Miami Heat - Denver Nuggets (Samstag, 10. Juni ab 2.30 Uhr) Spiel 5, falls nötig: Denver Nuggets - Miami Heat (Dienstag, 13. Juni ab 2.30 Uhr)

Denver Nuggets - Miami Heat (Dienstag, 13. Juni ab 2.30 Uhr) Spiel 6, falls nötig: Miami Heat - Denver Nuggets (Freitag, 16. Juni ab 2.30 Uhr)

Miami Heat - Denver Nuggets (Freitag, 16. Juni ab 2.30 Uhr) Spiel 7, falls nötig: Denver Nuggets - Miami Heat (Montag, 19. Juni ab 2.00 Uhr)

So können Sie die NBA-Finalserie Denver Nuggets - Miami Heat LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN