0:3 beim VfB: HSV-Traum von Bundesliga-Rückkehr fast vorbei

Eine noch bessere Ausgangsposition für das Team von Sebastian Hoeneß vergab Guirassy: Der Torjäger scheiterte in der 27. Minuten mit einem Foulelfmeter am starken HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes, der den sechsmaligen deutschen Meister vor einem Debakel bewahrte. Zu allem Überfluss sah der eingewechselte HSV-Profi Anssi Suhonen wegen groben Foulspiels noch Rot (69.).

Ohnehin spricht die Statistik für den VfB. In den bisherigen 24 Relegations-Duellen setzte sich 18-mal der Erstligist durch. Der letzte Erstligist, der scheiterte, war jedoch: Stuttgart (2019 an Union Berlin).

Der HSV, bei dem die zuletzt gesperrten Ludovit Reis und Bakery Jatta wieder starteten, war geschockt, der VfB blieb am Drücker, scheiterte aber immer wieder am starken Heuer Fernandes - zweimal war es Chris Führich, zweimal Guirassy. Beides Male war der Stürmer, für den der VfB am Mittwoch die Kaufoption gezogen hatte, viel zu nachlässig. Auch beim von Reis an Enzo Millot verursachten Strafstoß.