VfB Stuttgart: Mavropanos erzielt zweitschnellstes Tor der Relegations-Geschichte

45 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball erstmals im HSV-Netz. Nach einem Eckball schraubte sich Konstantinos Mavropanos aus zehn Metern in die Luft und köpfte unbedrängt zur Führung ein.

Der griechische Abwehrspieler erzielte somit das zweitschnellste Tor in der Relegations-Geschichte.

Das Relegations-Rückspiel endete 2:2, so dass Düsseldorf nach einem 2:1-Sieg in der ersten Partie in die Bundesliga aufstieg.