NBA: Die unglaubliche Playoff-Reise der Miami Heat in die Finals

Nach einer packenden Serie gegen den Rekordchampion Boston stehen die Miami Heat in den NBA-Finals. Dort sind sie gegen Denver erneut nur krasser Außenseiter - eine Rolle, in der sich Miami dennoch äußerst wohlzufühlen scheint.

Es ist eine Geschichte, die einem Märchen gleicht: Die Miami Heat stehen nach dem Sieg gegen die favorisierten Boston Celtics mit einem Team voller Underdogs in der Finalserie der NBA .

Drei Niederlagen in Serie, ein Auswärtsspiel vor der Brust und sowieso schon Außenseiter: „Ich weiß noch nicht, wie wir das schaffen werden“, hatte selbst Heat-Coach Eric Spoelstra gesagt, nachdem die Celtics per Buzzerbeater das siebte Spiel erzwungen hatten . Er versprach aber auch, dass sie es schaffen würden - und behielt Recht.

Allen Widerständen zum Trotz wendete Miami das Blatt und gewann in Boston 103:84. Angeführt von Jimmy Butler, der wieder einmal bester Werfer war, verhinderte Miami das Wunder von Boston, das bei einem Sieg als erstes Team überhaupt einen 0:3-Rückstand in den Playoffs gedreht hätte.

Der Sieg, der ein Wunder verhinderte, brachte ein anderes hervor. Die Heat haben mit dem Gewinn der Eastern Conference Finals ein Kunststück vollzogen, das es in der NBA seit 24 Jahren nicht mehr gegeben hat.

Miami Heat schafft NBA-Novum

Sie sind das zweite Team nach den New York Knicks im Jahr 1999, das sich mit dem achten und niedrigsten Playoff-Seed für das Finale qualifizierte und das erste, das es aus dem Playin-Tournament so weit geschafft hat.

In Spiel 6 zeigte der 33-Jährige eine ungewöhnlich schwache Leistung, aber im entscheidenden Spiel verbuchte er beeindruckende 28 Punkte, sieben Rebounds und sechs Assists.

Heat-Superstar Butler prophezeit Erfolg

Im Vorjahr hatte Miami gegen Boston im siebten Spiel noch den Kürzeren gezogen. Butler selbst hatte damals den möglichen Dreier für den Einzug in die Finals nur knapp und wenige Sekunden vor dem Ende verfehlt.

Wahrscheinlich wäre bei vielen Spielern seines Kalibers im Anschluss das Selbstvertrauen gesunken, doch der Starspieler der Heat steckte den Kopf nicht in den Sand.

„Ich glaube, dass wir gut genug sind. Wir sind gut genug und nächstes Jahr werden wir in der gleichen Situation sein und es schaffen“, prophezeite Butler am 30. Mai 2022, dem Tag des Ausscheidens von Miami.

Seine Prophezeiung sollte sich bewahrheiten, Miami gewann das Rematch gegen Boston und kämpft nun um den vierten Titel in der Franchise-Geschichte. Noch vor gerade einmal zwei Monaten hatte sich das wenig bis gar nicht abgezeichnet.

Zusammenhalt und Widerstandsfähigkeit als Erfolgsfaktoren

Was ist also das Erfolgsrezept der Heat? Einen Hinweis gab Butler: „Wir sind als Gruppe zusammengeblieben“, erklärte er auf die Frage, wie sie sich von der demoralisierenden Niederlage in Spiel 6 erholten konnten.