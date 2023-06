Ligue 1: Marseilles Coach Tudor geht vorzeitig

OM steht schon vor dem Gastspiel in Ajaccio als Tabellendritter der Ligue 1 fest. Damit hat der frühere Champions-League-Sieger im Sommer die Möglichkeit zum Einzug in die europäische Königsklasse, nachdem Tudors Mannschaft in der ausklingenden Spielzeit schon in der Vorrunde als Gruppenschlusslicht gescheitert war. Im französischen Pokal-Wettbewerb bedeutete für Marseille bereits das Viertelfinale die Endstation.