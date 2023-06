Mason Mount spielt seit 18 Jahren für den FC Chelsea - jetzt bahnt sich eine Megadeal an

Mason Mount könnte den FC Chelsea verlassen. Nach etlichen Jahren im Klub bahnt sich ein Deal mit Manchester United an. Eine Hürde gibt es noch.

Die Anzeichen auf einen Wechsel verdichten sich zunehmend - und ausgerechnet ein großer Ligakonkurrent bringt sich als potenzieller Abnehmer in Stellung. Wie unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, laufen die Gespräche mit Manchester United bereits.

Eine Einigung zwischen dem offenbar wechselwilligen Mount und den Red Devils sei dabei keine Hürde, meinte der Italiener. Im Weg steht einem möglichen Deal aber die Frage nach der Ablösesumme. Chelsea will demnach mindestens 80 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler.

Eine Menge Geld für einen Profi, der nur noch ein Jahr an seinen aktuellen Verein gebunden ist. Diversen englischen Medienberichten zufolge will ManUnited bisher nicht mehr als 65 Millionen Euro bieten. Eine schnelle Einigung sei daher nicht zu erwarten.

Champions League kann United Mount nicht bieten

Der 24 Jahre alte Mount spielt seit Jugendjahren im blauen Teil von London, wo er auch den Durchbruch als Profi schaffte. In der abgelaufenen Saison war im durch zahlreiche Millionentransfers aufgeblähten Chlesea-Kader nicht mehr in jedem Spiel gesetzt und wurde zuletzt auch von einer Verletzung ausgebremst.

Chelsea wurde in der Premier League Zwölfter. Anders als United, das wieder in die Champions League zurückkehrte, können die Blues Mount also vorerst keine Spiele im Europacup bieten.