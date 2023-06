French Open: Favoritinnen um Swiatek locker weiter

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek , die 2020 und 2022 in Roland Garros triumphiert hatte, schaltete in Runde zwei die Amerikanerin Claire Liu aus.

Die Weltranglistenerste aus Polen, die 2020 und 2022 in Roland Garros triumphiert hatte, schaltete in Runde zwei auch die US-Amerikanerin Claire Liu aus. Einen Tag nach ihrem 22. Geburtstag gewann Swiatek 6:4, 6:0.

"Es war nicht leicht. Ich bin sehr froh, dass ich im zweiten Satz so gut gespielt habe", sagte Swiatek, die in der dritten Runde auf Wang Xinyu aus China trifft. Swiatek hatte im Vorfeld der French Open beim WTA-Turnier in Rom im Viertelfinale wegen einer Oberschenkelverletzung aufgegeben, macht in den ersten Tagen von Paris aber einen fitten Eindruck.