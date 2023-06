Tennis: Grand-Slam-Siegerin sorgt für nächsten Rausschmiss

So langsam ist die US-Open-Gewinnerin von 2021 für ihren hohen Verschleiß an Trainern in der Tennis-Welt fast bekannter als für ihre Erfolge. Sachs ist insgesamt der fünfte Coach der Britin in den letzten 18 Monaten - und das obwohl er dieses Amt erst seit Ende 2022 ausübte.