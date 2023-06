"Wahrscheinlich" 2024 nur ein NFL-Spiel in Deutschland

Im Vorjahr hatten die Tampa Bay Buccaneers um den mittlerweile zurückgetretenen Superstar Tom Brady im Duell mit den Seattle Seahawks in München vor ausverkauftem Haus für die Deutschland-Premiere gesorgt. "Die Atmosphäre war unglaublich", sagte Gosper rückblickend und hob die guten TV-Quoten hervor - auch in den USA.

Am 5. November trifft Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes im Frankfurter Deutsche Bank Park auf die Miami Dolphins, am 12. November folgt an gleicher Stelle das Spiel New England Patriots - Indianapolis Colts.