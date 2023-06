Ruud folgt Djokovic und Alcaraz in Runde drei

Vorjahresfinalist Casper Ruud darf auch in diesem Jahr bei den French Open auf eine lange Reise durchs Turnier hoffen.

Nach seinem souveränen Auftakt beim Sandplatz-Grand-Slam hatte der Norweger in der zweiten Runde etwas mehr Probleme. Ruud setzte sich gegen den italienischen Qualifikanten Giulio Zeppieri schließlich mit 6:3, 6:2, 4:6, 7:5 durch.

Der Weltranglistenvierte steht damit zum fünften Mal in Folge in Roland Garros in der dritten Runde. Nach seiner Finalniederlage gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal im Vorjahr zählt Ruud auch diesmal zum erweiterten Favoritenkreis - spielte bislang aber eine durchwachsene Sandplatzsaison.