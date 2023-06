Anzeige

Erstes Bracelet der WSOP ausgespielt Erstes Bracelet der WSOP ausgespielt

Peter Thai © WSOP

Robin Scherr

Am zweiten Tag der World Series of Poker 2023 wurde in Las Vegas das erste der insgesamt 95 Bracelets ausgespielt. Außerdem gab es die erste große Comeback Story und einen Vorgeschmack auf das bevorstehende Wochenende.

Peter Thai gewinn das erste Bracelet der WSOP 2023

Das erste goldene Bracelet der WSOP geht in diesem Sommer an Peter Thai, der als Dealer im Parkwest Casino 580 in Kalifornien arbeitet. Für den Sieg beim $500 Casino Employees (Event #1) kassierte Thai $75.535 Prämie.

Mit 1.015 Entries und einem Preispool in Höhe von $426.300 war es das drittgrößte Casino Emplyees Event in der Geschichte der WSOP.

Anzeige

Sensationelles Comeback beim High Roller Event

Beim $25.000 High Roller Six Handed No-Limit Hold‘em sorgte Alex Halley für die ganz große Schlagzeile. Der Franzose verfügte in Level 10 (Blinds 6.000/12.000/12.000) nur noch über 40.000 Chips, schloss den zweiten Spieltag am Ende aber bei noch neun Spielern mit 7.980.000 als klarer Chipleader vor Chris Moore (4.455.000) aus den USA ab.

Die Anzahl Entries wuchs vor Beginn des Tages um 20 auf insgesamt 207 an, so dass letztlich $4.864.500 im Preispool lagen. Einen katastrophalen Tag erwischte der Österreicher Daniel Rezaei. Er hatte den Tag als Führender in Angriff genommen, schied aber nach etwas über zwei Stunden Spielzeit weit vor den 32 bezahlten Plätzen aus. Auch Phil Hellmuth, Shaun Deeb, Jason Koon und Dan Smith schafften diese Hürde nicht. Preisgelder kassierten dagegen Justin Bonomo (29./$43.750), Koray Aldemir (26./$43.750), Espen Jorstad (25./$43.750), Daniel Negreanu (22./$50.000) oder Adrian Mateos (14./$62.763).

Neben Halley und Moore erreichten auch Joey Weisman (4.150.000), Sean Winter (3.945.000), Chanace Kornuth (2.605.000) und Skandalprofi Jake Schindler (1.205.000) den dritten und letzten Spieltag, an dem das Bracelet samt $1.215.864 Prämie ausgespielt werden. Komplettiert wird das Line-Up durch die in Großbritannien lebenden Alexandre Vuilleumier (3.975.000) und Elior Sion (1.202.500) sowie Ren Lin (1.500.000). GGPoker Botschafter Daniel Negreanu hat übrigens seine beliebte VLOG-Serie wieder gestartet.

Starker Auftakt beim Mystery Millons

Das $1.000 Mystery Millions (Event #3) ist das erste Massenturnier der World Series of Poker, und der gestrige Fligth 1A war mit 2.023 Entries nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Ansturm, der dann bei den Flights am Freitag und Samstag im Horseshoe und Paris erwartet wird.

Bei diesem Event warten mindestens $1 Million auf den Bracelet-Gewinner. Zusätzlich wird auch eine Top-Bounty in Höhe von $1 Million unter den Spielern ausgelost, die ab dem zweiten Spieltag (Sonntag, 4. Juli) für die Bustouts sorgen.

Gestartet wurde auch das WSOP Tournament of Champions, ein Einladungsturnier um $1 Millionen für alle WSOP Bracelet- und WSOPC Ring-Gewinner der vergangenen Saison (live und online). 726 Champion waren an den Start gegangen, 224 haben Spieltag 2 erreicht.