Slowakischer Rekordspieler Hamsik verkündet Karriereende

Im Nationalteam kommt der langjährige Kapitän auf 136 Einsätze und ist mit 26 Treffern auch Rekordtorschütze. Bei der WM 2010 in Südafrika und der EM 2016 in Frankreich führte er sein Heimatland jeweils ins Achtelfinale.

Nach kurzen Zwischenstationen in China und Schweden wechselte Hamsik 2021 zu Trabzonspor in die Türkei und war in seiner ersten Saison einer der Hauptverantwortlichen für den Titelgewinn des Schwarzmeer-Klubs - dem ersten seit 38 Jahren. In dieser Saison belegt Trabzonspor zwei Spieltage vor Schluss den sechsten Platz in der Süper Lig.