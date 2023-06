Transfermarkt: Messi-Entscheidung gefallen!

Lionel Messi wird Paris Saint-Germain nach der Saison verlassen . Das verkündete PSG-Trainer Christophe Galtier am Donnerstag.

Galtier appelliert an eigene Fans

Er ergänzte: „Ich hoffe, er wird auf die bestmögliche Art und Weise empfangen. In der ersten Saison musste er sich anpassen, es war das erste Mal außerhalb Barcelonas. In diesem Jahr war er ein wichtiger Bestandteil, immer verfügbar in den Trainingswochen.“