Europa League: Sevillas Botschaft an Sergio Rico

Die Spieler des FC Sevilla senden Sergio Rico vor dem Europa-League-Endspiel eine Nachricht. Der Ex-Torwart des Vereins erlitt am vergangenen Wochenende ein Schädel-Hirn-Trauma.

Bereits vor dem Anpfiff des Europa-League-Endspiels zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom wurde es in Budapest emotional.

Die Spieler vom FC Sevilla dachten an den verletzten PSG-Ersatztorwart Sergio Rico und sendeten dem gebürtigen Sevillano beim Aufwärmen eine Nachricht: Die Andalusier trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Auf geht‘s Sergio, wir sind bei dir“.

Der 29 Jahre alte Schlussmann hatte am vergangenen Wochenende bei einem Reitunfall ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Daraufhin hatte ein Sprecher seines Vereins am Sonntag mitgeteilt, dass der Torwart sich in einem „ernsten Zustand“ befinde.