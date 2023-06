FC Bayern: "Müssen aufpassen!" Vorstand Jung warnt nach geplatztem Investoren-Deal der DFL

Das Vorhaben, den deutschen Fußball international interessanter zu machen, werde dadurch „sicher nicht leichter“, sagte er auf der SPOBIS Conference in Düsseldorf, „da gibt es viel zu tun in der Sommerpause“.

Jung: „Man muss alle Optionen prüfen“

Am Anspruch des FC Bayern, "zu den Topklubs in Europa zu gehören", will Jung trotz der ausbleibenden Finanzspritze nicht rütteln. Er sei sich nach dem Umbruch an der Spitze des deutschen Rekordmeisters sicher: "Der Neuanfang wird uns gelingen."