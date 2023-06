Kunstturnen: WM-Qualifikation am 9. September in Heidelberg

Die WM-Qualifikation findet in Heidelberg statt © IMAGO / Independent Photo Agency/SID/IMAGO/Filippo Tomasi/LiveMedia / ipa-a

Die Qualifikation für die diesjährigen Kunstturn-Weltmeisterschaften wird am 9. September in Heidelberg ausgetragen.

Die Qualifikation für die diesjährigen Kunstturn-Weltmeisterschaften wird am 9. September in Heidelberg ausgetragen. Die deutsche Frauen-Riege tritt ab 12.00 Uhr zu einem Länderkampf gegen Europameister Großbritannien sowie Frankreich an, einen internen Mehrkampf absolvieren ab 17.00 Uhr die deutschen Männer.